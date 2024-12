“Mamma Natale” diventa virale, tra critiche e sostenitori

Forse perché orfani della Regina, ma in Gran Bretagna spopola la “Mamma Natale”, la versione femminile della consolidata figura di Babbo Natale. Questo fenomeno che imperversa su siti e social britannici ribalta l’usuale ed affermato emblema natalizio, e, come spesso avviene online, ha suscitato reazioni contrapposte; da una parte persone che lo supportano, dall’altra chi lo critica. A parlarne è lo storico quotidiano britannico “The Guardian”, che domanda ai suoi lettori se questa sia l'ennesima manifestazione del ‘politicamente corretto’, un ulteriore step di "wokificazione" del Trust, oppure sia un semplice aggiornamento in chiave più moderna ed ironica. La riflessione nasce da alcune domande: è veramente arrivato il momento di accantonare Babbo Natale per dare spazio al suo alter-ego femminile? E’ così necessario? – A tal proposito un lettore del “The Sun” ha scritto: "Per centinaia di anni i bambini hanno ricevuto i loro regali da Babbo Natale. Perché rovinare una tradizione perfettamente valida?”.