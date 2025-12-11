Cosa significa Six Seven, il meme della Generazione Alpha sui social

L’espressione compare per la prima volta in una canzone del rapper americano Skrilla. Usata poi con diverse accezioni specialmente dai giocatori di basket statunitensi, il trend del 6-7 è arrivato rapidamente sui social. Può significare “così così” o anche essere usato solo come intercalare: il nuovo meme che appartiene al grande universo dei meme brain rot spopola anche tra gli adolescenti italiani ascolta articolo

Trend sui social, nuove espressioni e slang delle nuove generazioni: novità che partono dall’America e che alla velocità della luce raggiungono anche l’Italia. Ora, tra le nuove mode che impazzano sui social c’è 6-7, pronunciato “six seven”: cosa voglia dire non è ben chiaro ma è proprio questo che rende il meme così popolare e usato per l’umorismo brain rot. Dopo le immagini create con l’intelligenza artificiale che rappresentavano situazioni surreali come squali con le sneakers, coccodrilli volanti o Tung Tung Tung Sahur, un blocco di legno con sembianze umane con una mazza in mano. Poi è arrivato il trend dello Skidibi Boppy e ora è il momento del "six seven".

I brain rot Questi meme, modi di dire e tormentoni vogliono dire qualcosa? Di fatto, no. Ma proprio questo li rende dei perfetti brain rot, letteralmente prodotti del deterioramento mentale dovuto allo stesso utilizzo ossessivo dei social. I primi meme brain rot sono emersi a inizio 2025 e rappresentano creature fantascientifiche e surreali create con l'IA. Anche il nuovo tormentone di 6-7 appartiene a questa categoria anche se non si tratta di un'immagine ma di un modo di dire usato principalmente tra i giovanissimi della Generazione Alpha.

Cosa vuol dire 6-7 Cosa vogliano dire gli adolescenti quando parlano di six seven non è del tutto chiaro. Il significato più comune è "così così", "più o meno": in questo caso le parole vengono accompagnate da un gesto delle mani che oscillano su e giù come a fare il gesto della bilancia. Altre volte l'espressione è usata solo come un generico intercalare, in una situazione nella quale non si sa bene cosa dire ma si vuole esprimere accordo con la persona con la quale si sta parlando: un po' come dire "sì, anche io come te, ti capisco".