Sanremo 2025, meme divertenti del Festival di quest'anno. FOTO E VIDEO

Il Festival di Sanremo 2025 (LO SPECIALE DI SANREMO) è ormai finito, dopo aver regalato al pubblico momenti emozionanti, coinvolgenti, commuoventi e anche tanto - ma tanto - divertenti, degni infatti dei migliori meme che sono sbocciati in questi giorni festivalieri sul web. I meme sono importanti per il successo di quel grande spettacolo che è il Festival della canzone italiana, poiché è indubbio che, oltre a siparietti, gag e commenti che sono andati in scena sul palco , gran parte dell’ilarità è stata generata dalla rete. Gli ormai imprescindibili commenti virali che fanno il verso a ciò che accade all’Ariston sono fondamentali per aumentare il godimento. Ecco una miscellanea del meglio di questa edizione, perché ciò che sappiamo fare meglio noi italiani, oltre a cantare e a fare spettacoli top, è ridere. Ricordiamocelo sempre.



E, come diceva il grande François Rabelais, “è meglio scrivere sul riso che sulle lacrime, perché il ridere è proprio dell'uomo”. Siamo l'unico essere vivente che sa ridere (iena ridens a parte, d’accordo, ma quello non è che si diverte), mentre piangere lo sanno fare tutti. Del resto, nasciamo piangendo, ma, prima di farci una sana grassa risata, ne deve passare di acqua sotto i ponti.



Godiamoci ora quelle sane grasse risate, salutando il Festival di Sanremo 2025 (e già aspettando l'edizione 2026, di cui riparte da oggi l'attesa, c'è da scommetterci).

La faccia di Stash è ovunque

Il grande vincitore dei meme di questo Sanremo è indubbiamente Stash, il cantante della band The Kolors. La sua faccia è la prezzemolina del web nei giorni festivalieri dell'edizione 2025, un'edizione che è stata arricchita non poco dalla massiccia presenza dell'intelligenza artificiale, che ha permesso a chiunque di modificare foto e video in maniera semplice, cosa che un tempo era appannaggio di pochi. E proprio grazie alla AI, abbiamo Stash che sboccia con il suo simpaticissimo viso un po' dappertutto. Qui vediamo su adulto incastonato nel marmoreo corpo di Mahmood.



Come volevasi dimostrare, ecco Stash prezzemolino Come anticipato poc’anzi, il trionfatore assoluto dei meme di quest’anno è il frontman di The Kolors. Ecco qualche assaggio di manicaretti virali in cui l’ingrediente speciale è proprio il suo volto, ciliegina sulla torta per un divertimento tutto da gustare. Anche in questo caso, lo sottolineiamo, è frutto di montaggi creati ad arte con l’intelligenza artificiale. Pure "lei", l’AI, è stata tra le grandi protagoniste del Festival targato 2025.

Comunque dobbiamo ringraziare Stash semplicemente per esistere perché senza di lui il mondo non sarebbe lo stesso #Sanremo2025 pic.twitter.com/HDcY5EmEGP — Anna (@_anselm1) February 15, 2025

Premio alla carriera a Stash? Anche Antonello Venditti è stato “stashizzato”: il cantante ha ricevuto il premio alla carriera sul palco dell’Ariston, ma qui a riceverlo (anzi a cantare, era il momento in cui Venditti stava cantando) è semmai Stash dei The Kolors. Il tutto, lo diciamo perché non si sa mai, grazie all'intelligenza artificiale, che quest’anno si usa ormai quasi pure all’asilo, tra un pennarello, un pastello e la plastilina… (siamo ironici, chiaramente).

A proposito di IA Parlando dell’intelligenza artificiale applicata ai meme del Festival 2025, non si può non citare questo gioiellino. Accompagnato dalla sigla di Sanremo 2025, Tutta l’Italia di Gabry Ponte, si tratta di un video realizzato grazie all’intelligenza artificiale da Eman Russ.

Tra le scene più surreali spicca senza dubbio il Maestro Peppe Vessicchio con una cresta punk in stile La Sad.

Alessia Marcuzzi e Carlo Conti “graffianti”, due veri... fuorilegge! Durante la serata conclusiva del Festival di Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi ha aggiunto un tocco di spensieratezza al palco dell'Ariston, mostrando a Carlo Conti alcuni dei meme sui cantanti che stanno spopolando sui social. In particolare, mentre si attendeva l'esibizione di Rose Villain con la canzone Fuorilegge, la co-conduttrice Alessia Marcuzzi ha coinvolto Conti nella riproduzione del gesto virale del "graffio" legato al brano di Rose Villain.



“Abbiamo il primo meme di Sanremo2025”, ha sentenziato il web. Un po’ tardino per il primo meme sanremese, dato che era la finale dopo una cinque giorni che chiamare intensissimissima è poco. Ma, come si suol dire, meglio tardi che mai. Approfondimento Sanremo, il testo della canzone di Rose Villain: Fuorilegge

California dei Coma_Cose memizzata per look e make up I Coma_Cose sono tornati sul palco dell’Ariston e a catturare non poco l’attenzione del pubblico sono stati i look e i make-up sui generis di lei, California. Il duo, noto per il suo stile originale, ha sfoggiato un’estetica particolarmente stravagante che ha immediatamente scatenato l’ironia del web. I social si sono riempiti di meme e battute, con paragoni esilaranti che spaziavano dai personaggi di film fantasy a riferimenti ai trend estetici più bizzarri. In particolare, il trucco marcato e gli abiti eccentrici hanno ispirato fotomontaggi e commenti ironici, trasformando lo yin dei Coma_Cose (lo yin è la parte femminile, mentre lo yang quella maschile nel millenario concetto di yin, nero, e yang, bianco, che ha origine dall'antica filosofia cinese, ndr) nel protagonista di tantissimi meme. E, dopo i commenti virali sui suoi tutorial di trucco degni di un make-up artist del team di produzione di un film di Tim Burton, nella serata finale al centro delle “critiche” (bonarie, s’intende) c’è stato il suo cappello in stile paralume.

California dei coma cos’è sta dando lampada da comodino con questo cappello #Sanremo2025 pic.twitter.com/5msuDLj0RM — Laura 🪩| TTPD 🤍 | (@lauracivitelli) February 15, 2025

C’è tensione nell’aria stasera Ed ecco un frame della finale che sicuramente starà con noi ancora per molto, molto tempo, ottima base per innumerevoli meme. Nell'immagine vediamo il conduttore di Sanremo 2025, Carlo Conti, affiancato dai due co-conduttori della serata finale, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.



La battuta di Conti spiazza tutti C'è stata una battuta di Carlo Conti, ed è subito meme perché, secondo gli utenti social, il conduttore di Sanremo 2025 più che è un intrattenitore da prima serata è parso, piuttosto, un capostazione interessato alla tabella di marcia.

“-Chi è?

-Mia sorella

-Ciao brescia”

FERMI TUTTI CARL HA FATTO UNA BATTUTA#Sanremo2025



pic.twitter.com/a8peGhSROF — Heartless ⸆⸉ 🩵🧚🏻‍♀️🦋 (@Heartless_103) February 15, 2025

Il ciuffo in negativo di Nino Frassica Tra i grandi momenti memizzati di questo Sanremo, un posto d'onore spetta al ciuffo sfoggiato da Nino Frassica sul palco dell’Ariston, un ciuffo che fa il verso all'iconica capigliatura bicolore di Cristiano Malgioglio. Frassica lo ripropone in negativo, con i colori bianco e nero sfalsati insomma. Questa trovata ha generato tantissimi meme.



Cristiano Malgioglio in versione Pokémon Uno dei meme più memorabili di questo Sanremo è senz'altro quello proposto dal collettivo The Jackal: il look drammatico, scenografico e pazzesco sfoggiato dal co-conduttore Cristiano Malgioglio viene infatti qui paragonato al mondo dei Pokémon. Quindi Malgioglio viene incorniciato in una geniale carta dei Pokémon. Chapeau! Con il senno di poi, la notizia che era giunta a poche ore dall'inizio del Festival - quella che faceva sapere che i vestiti di scena di Cristiano Malgioglio erano stati fermati alla dogana - ha un significato tutto nuovo...





Zio Achille al battesimo partenopeo Citare a piene mani i meme proposti da The Jackal è quasi dovuto, dato che alcune delle loro trovate sono davvero da lacrime agli occhi. Qui il look di Achille Lauro viene paragonato a quelle mise che, pare, siano gettonate in una certa tipologia di celebrazioni ed eventi in zona partenopea... Stereotipi o meno, questo meme è divertentissimo, su questo non ci piove.

I riferimenti alla gomma per il look di Rose Villain Passerà alla storia, tanto quanto la famosa frase urlata in platea “Si' 'na pret” (che significa “sei una pietra”, nel senso di una pietra preziosa), l'accostamento del look di Rose Villain alla classica gomma bicolore con la parte blu atta a cancellare i tratti di inchiostro sul foglio. Il suo meraviglioso abito rosso fuoco firmato Fendi, sfoggiato in occasione della prima serata di Sanremo, è stato accostato alla parte rossiccia della suddetta gomma, mentre quella parte blu con cui si è soliti bucare il foglio si riferisce alla chioma della cantante, sempre colorata di blu appunto.

Il capostazione Carlo Conti Ormai è sulla bocca di tutti il fatto che Carlo Conti abbia messo il turbo per questa edizione 2025 della kermesse, tanto che parecchi utenti della rete si sono divertiti con fotomontaggi di questo tipo, che lo rappresentano come un capostazione. L'associazione è oramai talmente tanto citata che lo stesso capostazione (ops, scusate: lo stesso conduttore) ci ha giocato sopra durante la conferenza stampa di sabato 15 febbraio 2025. Parlando dei minuti di ritardo che si sono inevitabilmente presentati a causa del problema tecnico durante il duetto tra Bresh e Cristiano De Andrè, il conduttore di Sanremo 2025 ha fatto la battuta: “Mi scuso con i passeggeri a bordo”.

Dall’urologo

La vedremo molto spesso questa immagine, perché codesto meme è assai potente... Carlo Conti diventa qui urologo: durante questo Festival, è stato di tutto, dall’urologo - appunto - al capostazione. Di certo mai il ritardatario, ecco.

Velocità supersonica, persino ChatGPT lo conferma Si è scherzato molto sulla puntualità impeccabile di Carlo Conti. Ecco un altro tweet che richiama la sua rapidità. In effetti, Edoardo Bennato avrebbe dovuto aprire la terza serata con Il gatto e la volpe, dato che l’incipit si adatta perfettamente: "Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai”. Ma ha proposto Sono solo canzonette, il brano del 1980 che non perde smalto da 45 anni a questa parte. Anche se, come ha ammesso Bennato, quelle presentate a Sanremo non sono solo canzonette...

Non solo fiori: a Sanremo anche l’albero di Natale L'outfit di Irama è stato dileggiato (bonariamente, s’intende) da parte di chi conosce il modo in cui solitamente si decora l'albero di Natale. La parte frontale è ricca di decorazioni, luci e festoni, mentre quella posteriore è completamente spoglia e priva di illuminazione. Il look del cantante sembra seguire questa regola in voga l’8 dicembre…

Le tre co-Pokémon Le tre co-conduttrici Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini hanno sfoggiato tre look che a qualcuno hanno ricordato qualcosina… Anche questa volta, quelli di The Jackal hanno creato un meme brillante in cui le tre co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo vengono associate a tre Pokémon.

La scelta più difficile di ogni bambino #sanremo2025 pic.twitter.com/tUDndLbfDc — The JackaL (@_the_jackal) February 13, 2025

Katia Follesa e le sue iconiche piroette La co-conduttrice di Carlo Conti nella terza serata, Katia Follesa, ha fatto divertire tutti con le sue gag, prima tra tutte le ormai iconiche piroette. Sono diventate talmente virali che saranno per sempre memorizzate.

La vita che Io che ignoro tutto

scorre dissociandomi

inesorabile dalla realtà #Sanremo2025 pic.twitter.com/Tk2klfL0IW — messa male 💐 (@messamale_) February 13, 2025

Bambino di undici anni che conosce tutti i vincitori di #Sanremo2025 dal 1951 ad oggi.



Io nel frattempo a 34 anni: pic.twitter.com/awkiytDjtD — Francesca Ottobre (@maleuforia) February 13, 2025

dobbiamo aprire un indagine per capire cosa vede lui che l’occhio umano non vede comunque #Sanremo2025

pic.twitter.com/DDfTi8DZto — bjo 🧚🏻‍♀️ (@livingformlk) February 14, 2025

Stash dei The Kolors è la vera visione È diventato virale questo video, modificato con l’intelligenza artificiale, in cui al posto di Gianluca Ginoble de Il Volo compare il mitico Stash, il frontman della band The Kolors. La simpatia innata di questo cantante è di per sé un meme che potrebbe stare in piedi da solo.



stash tu sei la persona più importante che abbiamo mai avuto a sanremo ti prego torna ogni anno e svoltaci tutti i festival tu sei la star sanremese #Sanremo2025pic.twitter.com/wE01XK1juJ — chiara sanremese 💐 (@endur3nsurvive) February 15, 2025

Non era un guasto tecnico era un guasto d'amore #sanremo2025



pic.twitter.com/yueeYTAbjK — Darcy 🍂 (@Darcyna_) February 15, 2025

Lo sbarco dei Mille Gigi D'Agostino Fantastico questo meme, ancora una volta impreziosito da The Jackal, che trasforma in chiave Gigi D’Agostino il saluto dell’equipaggio e del comandante dell’Amerigo Vespucci, Giuseppe Lai, durante la terza serata del Festival di Sanremo. Non siamo a Marsala, dove avvenne lo sbarco della spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi, e qui nessuno è sbarcato, ma sembrano comunque mille fantastici Gigi D’Agostino, visto che il celebre DJ e produttore, con il suo iconico look da Capitano, viene spesso chiamato così dai suoi fan.

Il corpo armato dei Gigi D’Agostino paura non ne ha! #Sanremo2025 pic.twitter.com/6q0xszDJWn — The JackaL (@_the_jackal) February 13, 2025