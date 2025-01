Sanremo 2025, gli abiti di Cristiano Malgioglio bloccati alla dogana

Meno di due settimane all’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo ( SCOPRI LO SPECIALE ). Cristiano Malgioglio sarà uno dei tre co-conduttori della seconda serata della kermesse canora. Intervistato a La Vita in Diretta, l'artista ha parlato dei suoi vestiti bloccati alla dogana: “Sono molto preoccupato per questo".

Sanremo 2025, Cristiano Maglioglio: “mi presenterò con il mio pigiama"

Mercoledì 12 febbraio Cristiano Malgioglio scenderà la scalinata del Teatro Ariston. Il paroliere, insieme a Bianca Balti e Nino Frassica, affiancherà Carlo Conti alla conduzione. Intervistato da Alberto Matano durante il programma televisivo La Vita in Diretta, il paroliere ha parlato degli abiti scelti per la kermesse canora: “Dovevano arrivare sette giorni fa, non sono arrivati. Naturalmente non ti posso dire chi è lo stilista e sono molto preoccupato per questo”.