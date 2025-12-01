Cyber Monday Amazon 2025, le offerte da non perdere. FOTO
Oggi, con il Cyber Monday 2025, si conclude la "Settimana del Black Friday" su Amazon. Smartphone, pc e altri prodotti tecnologici sono disponibili con sconti esclusivi, validi solo fino a mezzanotte. Ecco una selezione delle offerte più interessanti
- La confezione include quattro Apple AirTag per localizzare oggetti tramite l’app Dov’è, con supporto alla funzione “Posizione precisa” grazie alla tecnologia Ultra Wideband (su iPhone 11 e successivi). Gli AirTag possono emettere un suono tramite l’altoparlante integrato e sfruttano la rete globale dei dispositivi Apple per individuare oggetti anche a grande distanza. È disponibile su Amazon al prezzo di 89 euro.
- Il Braun Series 7 HC7390 è un tagliacapelli con lame ultra affilate e sistema SafetyLock con memoria che mantiene l’impostazione scelta. Include due pettini regolabili per un totale di 17 lunghezze, ed è adatto anche per la barba e le rifiniture del viso. È disponibile su Amazon al prezzo di 39,99 euro.
- EA Sports FC 26 Standard Edition per PS4, la nuova edizione del franchise calcistico con squadre, competizioni e modalità aggiornate, è disponibile su Amazon al prezzo di 49,90 euro per il Black Friday.
- L’Oral-B iO 3 è uno spazzolino elettrico ricaricabile, fornito con una testina di ricambio, una custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro. Offre tre modalità di spazzolamento e utilizza la tecnologia iO per una pulizia più efficace rispetto agli spazzolini tradizionali. È disponibile su Amazon al prezzo di 56,95 euro per il Black Friday.
- Il Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 in versione Titanium Gray offre connettività LTE, cassa in titanio e un design resistente agli urti. Integra funzioni Galaxy AI, una batteria a lunga durata e strumenti avanzati per monitoraggio e attività quotidiane. È disponibile su Amazon al prezzo di 374,92 euro per il Black Friday.
- Finish Ultimate Plus Infinity Shine include 146 capsule per lavastoviglie pensate per rimuovere sporco ostinato e residui incrostati. Le pastiglie sono formulate per lasciare i bicchieri brillanti e garantire una pulizia profonda anche nei cicli brevi. È disponibile su Amazon al prezzo di 23,99 euro.