Cyber Monday 2025, migliori offerte e sconti da non perdere oggi. FOTO
Oggi è il Cyber Monday 2025. Smartphone, elettrodomestici e altri prodotti tecnologici sono disponibili con sconti esclusivi, validi solo fino a mezzanotte. Ecco una selezione delle offerte più interessanti
- Queste cuffie wireless on-ear progettate per l’uso con dispositivi Apple e Android, con connessione Bluetooth stabile e controlli integrati. Offrono fino a 50 ore di autonomia, pensate per un utilizzo prolungato senza ricariche frequenti. La finitura nero opaco completa un design leggero e pieghevole.
Sono disponibili su su Amazon al prezzo scontato di 99,99 euro.
- L'Echo Dot altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth offre un suono più potente e dinamico rispetto alle versioni precedenti. Integra Alexa per gestire musica, domande, dispositivi smart home e routine vocali. Il design compatto in finitura antracite si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. È disponibile su Amazon al prezzo scontato di 29,99 euro.
- La Samsung OLED Vision AI QE55S90FAEXZT è una Smart TV 4K da 55 pollici con processore NQ4 AI Gen3, 4K AI Upscaling Pro e schermo antiriflesso. Supporta OLED HDR, Dolby Atmos e OTS Lite ed è caratterizzata dal design Laser Slim della gamma 2025. È disponibile su Unieuro al prezzo di 1.099 euro per il Black Friday.
- Il Dyson Gen5detect Absolute è tra gli aspirapolvere senza filo più potente della gamma, progettato per una pulizia approfondita grazie alla tecnologia di rilevamento della polvere integrata. Il modello è proposto nella colorazione viola/nichel e include accessori dedicati alla pulizia completa della casa. È disponibile sul sito Dyson al prezzo di 649 euro per il Black Friday.
- Il Samsung RB38C600DSA/EF è un frigorifero combinato con design a doppia porta e congelatore inferiore, dotato di funzioni basate su intelligenza artificiale per ottimizzare consumi e gestione interna. Ha classe di efficienza energetica D ed è disponibile su MediaWorld al prezzo di 598,99 euro.
- Il Samsung Galaxy S25 Ultra ha un display da 6,9 pollici, supporta Dual SIM, Android 15 e connettività 5G. Dispone di 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, porta USB-C e batteria da 5000 mAh. Il modello è proposto su Unieuro al prezzo di 969 euro per il Black Friday.