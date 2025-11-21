Usa, incontro Mamdani-Trump alla Casa Bianca: “Colloquio produttivo”

Il faccia a faccia tra il sindaco eletto di New York e il presidente statunitense si è svolto all'interno dello Studio Ovale. Il tycoon ha assicurato che "aiuterò Mamdani a realizzare i suoi sogni per New York". Dopo mesi di attacchi reciproci, Trump ha garantito che “aiuterà i newyorkesi a fare di New York una città molto sicura". Mamdani: "Non vedo l'ora di lavorare insieme"

“Un incontro produttivo”. Così Zohran Mamdani ha definito l'incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Il faccia a faccia tra il sindaco eletto di New York e il presidente statunitense si è svolto all'interno dello Studio Ovale. Il tycoon ha assicurato che "aiuterò Mamdani a realizzare i suoi sogni per New York". Poi ha dichiarato di essersi "congratulato” con il primo cittadino newyorkese “per la sua grande vittoria, ha battuto persone molto intelligenti", ha detto Trump. Dopo mesi di attacchi reciproci, Trump ha garantito che “aiuterà i newyorkesi a fare di New York una città molto sicura", lasciando intendere che non congelerà i fondi federali, come aveva invece minacciato di fare in caso di vittoria del candidato sindaco socialista. Al termine del colloquio, anche Mamdani ha ringraziato a sua volta il presidente Usa, che ha parlato di un incontro "fantastico" e "davvero positivo".

Mamdani: “Ansioso di lavorare insieme”

Dopo il bilateriale, Mamdani ha sottolineato "la necessità di garantire prezzi accessibili ai newyorkesi, gli 8 milioni e mezzo di persone che chiamano la nostra città casa, e che fanno fatica a permettersi la vita nella città più costosa degli Stati Uniti d'America". Il sindaco di New York ha spiegato che "abbiamo parlato di affitto, di generi alimentari, di utenze. Abbiamo parlato dei diversi modi in cui le persone vengono espulse". Poi, ha sottolineato di aver "apprezzato il tempo trascorso con il presidente, ho apprezzato la conversazione e non vedo l'ora di lavorare insieme per garantire questa convenienza ai newyorkesi".

Trump: “Alcune idee di Mamdani sono le stesse che ho io”

"Alcune delle sue idee sono le stesse che ho io", ha poi rimarcato Trump al termine del colloquio, riferendosi al carovita a New York e alla ncessità di costruire nuove case nella Grande Mela per abbassare il costo degli affitti. Dopo mesi di attacchi, Trump ha anche ammesso che "dopo averlo incontrato non avrebbe problemi a vivere nella New York di Mamdani". Il tycoon lo ha poi definito un "sindaco eccezionale" per la Grande Mela. Il presidente americano ha poi dichiarato di avere con Mamdani "in comune che vogliamo che questa nostra città, che amiamo, prosperi".

Trump: "Penso che Mamdani sorprenderà alcuni conservatori"

Il presidente americano ha detto poi di essersi "congratulato con lui e abbiamo parlato di alcuni argomenti molto comuni, come l'edilizia abitativa e i prezzi dei prodotti alimentari. Il prezzo del petrolio sta scendendo notevolmente". Poi ha aggiunto: "Più si comporta bene, più sono felice. Dirò che non c'è differenza di partito", ha aggiunto affermando che "penso che sorprenderà alcuni conservatori, in realtà, e anche alcuni molto progressisti."