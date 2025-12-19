Harry e Meghan, gli auguri di Natale sui social: la foto con i figli

La duchessa di Sussex ha voluto augurare a tutti un buon Natale pubblicando sui social la consueta cartolina natalizia. L'immagine ritrae la famiglia al completo: Meghan che guarda negli occhi la figlia Lilibet Diana e il principe Harry che accarezza il primogenito Archie Harrison

“Buone Feste! Dalla nostra famiglia alla vostra”. Un messaggio semplice, accompagnato da un ritratto di famiglia in mezzo alla natura. Così, in un post sui social, la duchessa di Sussex Meghan Markle ha voluto augurare a tutti un buon Natale. La consueta cartolina natalizia per le feste ritrae la famiglia al completo: Meghan che guarda negli occhi la figlia Lilibet Diana e il principe Harry che accarezza il primogenito Archie Harrison.

Gli auguri sui social

La fotografia, pubblicata a pochi giorni di distanza dal ritratto del principe William e della principessa Kate insieme ai figli George, Charlotte e Louis, ritrae la famiglia in un giardino incontaminato con un romantico ruscello e un piccolo ponte di legno. Tutto intorno, una suggestiva cornice ricca di piante.