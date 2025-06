Usa, negato ingresso a turista: aveva un meme di JD Vance sul telefono

È stato negato l’ingresso negli Stati Uniti ad un turista norvegese perché aveva salvato sul telefono un meme sul vicepresidente JD Vance. Le forze dell’ordine statunitensi hanno negato, giustificando il fermo con l’uso di stupefacenti. Il turista ventunenne, Mads Mikkelsen, ha raccontato la sua versione dei fatti ad un quotidiano locale, il Nordlys, descrivendo l’accaduto come un “abuso di potere e molestie”. Gli agenti della Custom and Borders Protection, responsabili della sicurezza delle frontiere, avrebbero fermato il ragazzo all’aeroporto Newark dove si stava imbarcando per andare a trovare degli amici a New York, per poi dirigersi ad Austin, in Texas. Dopo il fermo avrebbero interrogato il 21enne sulla questione terrorismo e sul traffico di droga per poi portarlo in una cella detentiva. “Mi hanno portato in una stanza con diverse guardie armate, dove ho dovuto consegnare le scarpe, lo smartphone e lo zaino” ha spiegato il ragazzo al quotidiano norvegese.