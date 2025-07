Guida autonoma, Maran (Pd): Italia diventi leader europeo

Durante l’evento è stato lanciato un “Appello dei Sindaci per la sperimentazione della guida autonoma”, già firmato da oltre 60 primi cittadini, tra cui Beppe Sala (Milano), Stefano Lo Russo (Torino) e Silvia Salis (Genova), che si sono detti pronti a mettere i loro territori a disposizione per avviare sperimentazioni

L'Italia in prima fila per la guida autonoma e il rilancio del settore automotive e dei posti di lavoro. È stato lo scopo dell'evento "Guida autonoma: Schieriamo l’Italia in prima fila" organizzato a Milano dall’europarlamentare Pierfrancesco Maran (PD/S&D). Ricercatori, aziende innovative e rappresentanti politici di maggioranza e opposizione si sono riuniti per discutere del futuro della guida autonoma in Italia e in Europa.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, gli europarlamentari Giorgio Gori (PD), Benedetta Scuderi (AVS) e Carlo Fidanza (FdI), i deputati Andrea Casu (PD), Giulia Pastorella (Azione) e Fabio Raimondo (FdI), oltre ai sindaci di Torino, Stefano Lo Russo, e di Segrate, Paolo Micheli, e diverse università, tra cui il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e l'Università di Modena e Reggio Emilia.

I veicoli autonomi

“Oggi i veicoli autonomi sono una realtà. Eppure, quasi tutti i veicoli attualmente in circolazione si trovano al di fuori dell’Europa, in particolare negli Stati Uniti e in Cina,” ha dichiarato Maran. “L’Italia ha una tradizione di lunga data nel settore dell’automotive e ospita centri di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo di questa nuova tecnologia. Ora, in un momento di difficoltà per il settore, è tempo di cambiare marcia e guidare la prossima grande rivoluzione della mobilità.”