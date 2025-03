realme 14 Pro+, camaleontico e potente

Con realme 14 Pro+ ci si può diverire anche in acqua ma non oltre 2 metri di profondità e per non più di 48 ore. Si attiva la funzione direttamente dalla fotocamera. In questa modalità si attivano i pulsanti fisici, non si può più interagire con lo schermo. Il risultato è sorprendente. Qui una foto della modalità e dello scatto fatto dentro l'acquario del pesce rosso.