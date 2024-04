Ospite di questa puntata l’ex direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con cui abbiamo parlato dei rischi che ci attendono e di come li stiamo affrontando. ASCOLTA LA PUNTATA

Ospite di questa puntata di 1234 è l’ex direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Roberto Baldoni. Con lui abbiamo parlato dei rischi che ci attendono e di come li stiamo affrontando (guarda anche la versione video in alto).