Estate 2025, calo affitti brevi: aumentano prezzi e cambiano abitudini

Arrivano poi altri dati su questa estate italiana. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, dice che “non è un’estate straordinaria come quella del 2024. Anche se il bilancio si farà alla fine della stagione con i dati conclusivi sui flussi turistici. Il calo delle presenze, tra il 5 e il 10%, si rileva soprattutto nelle località balneari, quelle solitamente più frequentate. Si cercano soluzioni di vacanza diverse. La montagna invece è andata bene”.

Un sondaggio Izi evidenzia poi come 11 milioni di italiani, vale a dire più di un quinto, abbia rinunciato alle vacanze, a causa dei rincari. Le più penalizzate sono state le località di mare, dove un italiano su quattro ha rinunciato alle spiagge per i costi troppo elevati. E il 70% di chi ha cercato mete alternative all’estero lo ha fatto proprio per i costi troppo elevati in Italia. Per il 57,4% degli intervistati a pesare sono stati proprio i rincari degli alloggi, mentre per il 49% quelli dei ristoranti e per il 42,5% i costi dei servizi in spiaggia sono risultati proibitivi. Gli italiani risultano essere ora orientati, sempre più, sulle vacanze in bassa stagione o su vacanze più brevi e low cost.

