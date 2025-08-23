Un’alternativa all’overtourism? Si chiama turismo delle radici

File interminabili, centri storici congestionati, sentieri invasi: l’overtourism svuota di significato i luoghi. Ma c’è un turismo diverso, fatto di legami e piccoli borghi: è il “turismo delle radici”, il ritorno dei discendenti degli emigrati nei paesi d’origine. In Toscana realtà come Tuscan Roots e l’Unione Comuni Garfagnana lo promuovono, trasformando la memoria familiare in un volano di sviluppo sostenibile