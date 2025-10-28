Manovra, da affitti brevi a tassa sulle banche: i nodi da sciogliere

Nel frattempo, continua il botta e risposta tra Confindustria e gli esponenti del governo. Il presidente degli industriali Emanuele Orsini puntualizza: "Il ministro Urso oggi ha detto che con questa manovra sono state superate le aspettative di Confindustria. Al ministro dico che le nostre aspettative sarebbero state superate se ci fossero stati 8 miliardi per i prossimi 3 anni. Io quei numeri non li ho ancora visti, forse lui ha delle tabelle diverse".

