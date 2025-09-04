Esplora tutte le offerte Sky
Viterbo, salgono a 7 le persone arrestate durante festa Santa Rosa

Cronaca
©Ansa

Gli inquirenti temevano un atto terroristico programmato durante le celebrazioni della macchina di Santa Rosa, nel capoluogo laziale. Questa sera la polizia ha perquisito l'alloggio, ma non si conosce il risultato del controllo

ascolta articolo

Poliziotti della squadra mobile e della digos della questura di Viterbo hanno arrestato nella serata di giovedì 5 persone di origine turca che alloggiavano in un B&B a Montefiascone. 

Le indagini e la scoperta delle armi

A guidare gli agenti nella struttura ricettiva, il documento usato dai fermati per registrarsi, che era lo stesso usato dai due turchi arrestati ieri pomeriggio in un altro B&B di Viterbo, perchè trovati in possesso di una pistola semiautomatica e una mitraglietta d'assalto cariche e pronte all'uso. Una circostanza che aveva fatto temere agli inquirenti che fosse in atto un possibile atto terroristico programmato durante la processione della macchina di Santa Rosa, nel capoluogo laziale. Questa sera la polizia ha perquisito l'alloggio, ma non si conosce il risultato del controllo.

