Piano casa in Manovra, incentivi per acquisto e affitti agevolati

Ad annunciare per prima l'intenzione del governo di varare un Piano casa era stata la premier Giorgia Meloni, ospite lo scorso 27 agosto del Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. "Una delle priorità con cui intendiamo lavorare con Matteo Salvini è un grande Piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie. Perché senza una casa è più difficile costruirsi una famiglia", aveva detto Meloni dal palco della kermesse Cl.

La rubrica di Carlo Cottarelli: A che punto siamo con la riforma della pubblica amministrazione?

©Ansa