Negli ultimi tempi si sono registrati troppi incidenti e troppe tragedie sulla strada è questo il motivo per cui il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha annunciato contromisure, mettendo a punto un nuovo Codice della Strada, tra i provvedimenti anche lo stop alle vendite dei monopattini troppo veloci. Per portare più sicurezza sulle strade - spiega il ministro delle Infrastrutture e Trasporti - "stiamo anche lavorando perché alcuni mezzi a due ruote come i monopattini, che troppo spesso sfrecciano senza regole, limiti e controlli ovunque, raggiungendo anche velocità elevate e pericolose, non possano più essere venduti e acquistati. Il limite di 20 km orari a cui viaggiano i monopattini a noleggio, dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare" precisa Salvini dal suo account Facebook.