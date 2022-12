Monopattini, Salvini: "Obbligo casco e targa in nuovo codice strada"

Misure anche per tutelare i ciclisti

Monopattini, verso obbligo di casco e targa per maggiore sicurezza

Per Salvini le nuove misure servono per mettere in sicurezza sia chi va sul monopattino ma anche i passanti, “che non possono essere trattati come bastoncini e paletti per le discese da sci'”. Ma non solo monopattini: Salvini ha annunciato nuove misure anche per tutelare chi va in bici. "Stiamo lavorando a una distanza minima di un metro e mezzo per superare con auto e camion i ciclisti perché stiamo piangendo troppo morti", ha aggiunto.