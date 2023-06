Donna investita in bici a Milano, ciclisti bloccano piazzale Loreto

Sono circa le 8 del mattino quando, in un momento di traffico intenso, i manifestanti hanno bloccato uno degli snodi più importanti della città: piazzale Loreto. A partecipare all'evento centri sociali, associazioni ambientaliste e realtà di base, che hanno manifestato contro la strage di ciclisti nel capoluogo lombardo, con cinque morti in sette mesi. In totale le persone coinvolte sono circa un centinaio, la maggior parte in sella a una bicicletta, con sè striscioni che recitano: "A Milano la merce ha più valore della vita", o ancora: "Basta morti in strada". Verso le 9 il corteo si è diretto verso piazza Durante, proprio dove ieri Alfina D'Amato, la 60enne investita dalla betoniera, ha perso la vita.

