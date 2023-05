Milano, uomo in bicicletta investito e ucciso da un camion

L'incidente, come rende noto la Polizia locale che è intervenuta sul posto, è avvenuto questa mattina alle 10.40 in via Comasina all'angolo con via Novate. A quanto si apprende, la vittima è un cittadino cinese di 55 anni

Un ciclista è stato investito e ucciso da un camion a Milano. L'incidente, come rende noto la Polizia locale che è intervenuta sul posto, è avvenuto questa mattina alle 10.40 in via Comasina all'angolo con via Novate. L'uomo in bicicletta, dopo l'impatto con un mezzo pesante, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è deceduto a causa delle ferite riportate. A quanto si apprende, la vittima sarebbe un cittadino cinese di 55 anni. L’autista dell'autoarticolato è invece un italiano della stessa età, risultato negativo ai test per alcol e droga.