10/17 ©IPA/Fotogramma

Sul tema è intervenuto anche la ricercatrice nutrizionista del Crea - il Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria del Ministero dell’Agricoltura - Laura Rossi ha detto. “Non c'è alcuna dose di alcol esente da rischio, questo deve essere ben chiaro a tutti”. Secondo la ricercatrice “quanto alle dosi ammesse nella dieta mediterranea di un bicchiere al giorno per gli uomini e due per le donne, sono delle 'concessioni' da consumare durante i pasti e questo proprio per attenuare gli effetti di rischio”