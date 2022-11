Prodotti Dop e Igp, dati export 2022: oltre 19 miliardi di fatturato

In crescita anche formaggi e aceto balsmico

Tra le varie categorie le migliori performance sui mercati esteri arrivano dai vini Dop e dagli spumanti, seguiti poi dai formaggi, dagli aceti balsamici e dai prodotti a base di carne. “Per quanto riguarda invece gli impatti economici delle filiere Dop e Igp, il 2021 – si legge nel rapporto Ismea-Qualivita – ha fatto registrare una crescita per 18 regioni su 20 con oltre la metà dei casi che hanno messo a segno variazioni percentuali in doppia cifra. In particolare, le quattro regioni del Nord Est hanno superato nel complesso e per la prima volta il valore dei 10 miliardi di euro. In crescita anche Nord Ovest (+10,8%), Centro (+15,5%) ma anche Sud e Isole (+13,2%)”.