Milano, ciclista uccisa da una betoniera in corso di Porta Vittoria

Immediati i soccorsi ma per la donna di 39 anni non c'era più nulla da fare. L'autista del mezzo in stato di choc. Si indaga per capire la dinamica ascolta articolo Condividi

Un incidente mortale a Milano è avvenuto oggi intorno a mezzogiorno in corso di Porta Vittoria all'incrocio con via Sforza, davanti alla biblioteca Sormani. Una donna è deceduta dopo essere stata travolta da una betoniera mentre era a bordo di una bicicletta. Sul posto è subito arrivato il personale del 118 ma per la vittima, che aveva 39 anni, non c'era più nulla da fare.

Si indaga sulla dinamica dell'incidente La Polizia locale indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando ad una prima ricostruzione, il mezzo pesante proveniva da via Sforza e stava svoltando a destra verso corso di Porta Vittoria quando ha investito la donna che stava andando diritta lunga la corsia ciclabile. Gli accertamenti si concentrano per chiarire la provenienza della 39enne. Dell'incidente mortale è stato informato il pm di turno Mauro Clerici.

L'autista della betoniera in stato di choc Il conducente alla guida della betoniera, un 53enne, dopo l'incidente si è subito fermato ed è risultato negativo all'alcol test e al pre test antidroga. L'uomo era in evidente stato di choc e, a causa delle sue condizioni, è stato affidato al personale del 118. Un testimone ha detto che continuava a ripetere agli agenti della Polizia locale intervenuti sul luogo dell'investimento: "Ho ucciso una persona, uccidetemi".

Procura di Milano: "Omicidio stradale" La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale sulla morte della donna. Il fascicolo è coordinato dal pm di turno Mauro Clerici che è in attesa dei primi atti delle indagini della Polizia locale. Andranno effettuati tutti gli accertamenti per capire anche a che velocità stesse andando la betoniera e se il guidatore avesse messo la freccia per svoltare. Sarà necessario ovviamente iscrivere il conducente del mezzo nel registro degli indagati.