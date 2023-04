A Milano ancora una vittima in bici: 39enne uccisa da betoniera. FOTO

13/16 ©IPA/Fotogramma

Al Comune di Milano, in particolare, gli attivisti della cosiddetta "mobilità dolce" hanno chiesto di avere una città a 30 km all'ora, di limitare l'accesso dei mezzi pesanti solo in alcuni orari della giornata come - hanno spiegato - già accade in città come Londra e pedonalizzare le strade davanti alle scuole