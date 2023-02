Milano, donna morta investita da un tir mentre era in bici

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì in viale Brianza. La vittima, 38 anni, era in sella alla sua bici quando è stata travolta dal mezzo pesante. Inutili i soccorsi

TRAVOLTI E UCCISI: IL LONGFORM

Ancora un ciclista ucciso a Milano. A quasi tre mesi dalla morte di Luca Marengoni, morto a 14 anni sotto un tram in via Tito Livio, una donna di 38 anni è morta nel primo pomeriggio di mercoledì investita da un mezzo pesante in viale Brianza, nei pressi di piazzale Loreto. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta dal mezzo. È stato inutile l'intervento del 118 mentre per accertare la dinamica della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.