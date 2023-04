Forlì, precipita un deltaplano a motore: due morti in Romagna

Il velivolo era decollato dall'aviosuperficie di Villafranca per una lezione di un corso per pilota da diporto sportivo. Secondo un testimone, il deltaplano ha fatto due avvitamenti ed è precipitato in un campo coltivato. Inutile l'intervento del 118

La dinamica dell'incidente

Dalle prime informazioni il velivolo era decollato dall'aviosuperficie di Villafranca per una lezione di un corso per pilota da diporto sportivo. Un testimone avrebbe riferito che improvvisamente il deltaplano ha fatto due avvitamenti ed è precipitato in un campo coltivato. Inutile l'intervento del 118. In via del Sale sono intervenuti i vigili del fuoco, mettendo in sicurezza la scena e contenendo la perdita di carburante, poi sono estratti i due corpi. Anche i carabinieri hanno effettuato i rilievi.