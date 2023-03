I due velivoli U-208 di addestramento militare si sono scontrati questa mattina in volo all’altezza di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. L’impatto è stato fatale per i due piloti, con gli aerei precipitati rispettivamente in un prato adiacente a un centro commerciale e nel centro abitato di Colle Fiorito. Nessun'altra persona è stata coinvolta