Protezione civile Firenze in pre-allarme

La protezione civile comunale è in pre-allarme, pronta a dare una mano in caso di necessità da parte di Rfi. Molti degli operatori della protezione civile e della polizia municipale si trovano in questo momento in via Fanfani, che al momento resta chiusa tra via della Cappella e il successivo tratto senza sfondo, per consentire di posizionare le autogru necessarie per liberare i binari. Sia la municipale che la protezione civile stanno facendo attività informativa ai residenti, anche verso chi ha l'auto parcheggiata in quel tratto di strada.