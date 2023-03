7/8 ©Ansa

Due ragazze di 17 e 19 anni sono morte e due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte a Motta di Livenza (Treviso). Per cause in corso di accertamento l'auto, alla cui guida era un 19enne, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un platano sul lato opposto al proprio senso di marcia

L'incidente a Motta di Livenza