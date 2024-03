Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, lei ha un anello al dito

Un vistoso anello di brillanti sfoggiato all’anulare sinistro dalla supermodella Vittoria Ceretti ha acceso il gossip su un possibile fidanzamento ufficiale con il compagno Leonardo DiCaprio, vincitore del premio Oscar e noto scapolo d’oro. I paparazzi hanno immortalato la coppia a Los Angeles durante un pranzo a base di burritos in compagnia di un amico. Mentre il divo difendeva la privacy con cappellino da baseball e mascherina, la top model indossava il gioiello che ha scatenato le speculazioni sul destino sentimentale dei due innamorati. I media statunitensi Page Six e TMZ, però, hanno smentito l’ipotesi di nozze imminenti. Una fonte ha dichiarato a Page Six che c’è “zero” verità in materia di matrimoni in vista per DiCaprio, mentre TMZ ha dimostrato che Ceretti aveva già indossato lo stesso anello in passato, anche prima di intraprendere la relazione con l’attore.