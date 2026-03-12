Finita la cerimonia, per le star arriva il momento di correre verso il buffet. Alla Governors Ball circa 1.500 invitati trovano oltre 70 piatti firmati dallo chef Wolfgang Puck, che da 32 anni cucina per la festa più esclusiva di Hollywood

Dopo tre ore e mezza di premi, discorsi e applausi, la notte degli Oscar cambia scena. Domenica 15 marzo (nella notte del 16 in Italia) circa 1.500 ospiti lasceranno le poltroncine del Dolby Theatre per salire alla Ray Dolby Ballroom. Le star arrivano affamate, dopo il tappeto rosso e una lunga preparazione. Ad attenderle c’è il tradizionale banchetto firmato dallo chef austriaco Wolfgang Puck, che da 32 anni guida le cucine della festa più importante di Hollywood con un menu di oltre 70 piatti. In testa a questo articolo guarda il video: "Notte degli Oscar 2026, tutto quello che c'è da sapere"

Dalla statuetta al buffet Per servire attori, registi e produttori serve un piccolo esercito: 75 chef per i salati, 45 pasticcieri e più di 300 tra camerieri e responsabili di sala. Tra i grandi classici tornano alcuni dei piatti forti di Puck, come la chicken pot pie e i cracker al salmone a forma di statuetta, insieme alle porzioni di mac and cheese, alla pizza e ai mini hamburger di Wagyu. "Una volta ho provato a togliere la pizza perché volevo cambiare - ha raccontato lo chef all'anteprima del menu per i giornalisti accreditati - e tutti mi chiedevano: Wolfgang, dov'è la pizza?". Le cucine lavorano su quantità notevoli: circa 600 pizze fatte in casa, 3.000 agnolotti ai carciofi e 2.000 mini Oscar di cioccolato. Tra gli ingredienti utilizzati ci sono circa 90 chili di costata di manzo stagionata, 136 chili di salmone affumicato, 227 chili di funghi selvatici e 181 chili di formaggi. Approfondimento Oscar 2026, annunciati gli artisti che si esibiranno durante la serata

Il menu stellare è di chef Wolfgang Puck - ©Getty

Il menu stellare della notte più glamour Tra caviale, oro a 24 carati e sushi preparato al momento, il buffet della notte più glamour di Hollywood non rinuncia al lusso. Tra le novità di quest'anno ci sono una stazione izakaya ispirata ai pub giapponesi e un angolo sushi dove cinque chef prepareranno handroll, nigiri e riso croccante. Per il dolce, oltre ai tradizionali mini Oscar, arriva uno strudel di mele basato sulla ricetta della madre di Puck e una macchina speciale per il gelato che permette di servire creme fresche per tutta la notte. Il menu tiene conto anche delle diete speciali. Puck ricorda quando Joaquin Phoenix arrivò alla festa dopo aver vinto l'Oscar per Joker: "Ci disse che tutto il suo gruppo era vegano. Lo portammo in cucina e gli servimmo i nostri piatti vegani. Alla fine mi disse: questo è il miglior ristorante vegano del mondo". L'ambiente viene allestito con lunghi tavoli e divanetti; gli invitati possono muoversi e decidere se mangiare in piedi o seduti, dopo aver riempito il piatto al buffet. In un angolo, anche la postazione dove i vincitori portano la statuetta per fare incidere il proprio nome. "Alla fine della serata - ci tiene a dire ai giornalisti Puck - quello che avanza lo impacchettiamo e lo mandiamo allo Skid Row (una zona di Los Angeles affollata di senza tetto), dove un'organizzazione ha messo a disposizione tavoli e piatti. Niente andrà sprecato". Approfondimento Arco, la clip esclusiva del film d’animazione in arrivo al cinema