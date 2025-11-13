Zootropolis 2, il nuovo trailer del film d'animazione

Il canale YouTube di Disney IT ha pubblicato il nuovo trailer, visibile in apertura, di Zootropolis 2. L’atteso film d’animazione farà il suo debutto nelle sale cinematografiche il 26 novembre. Dietro la macchina da presa Byron Howard e Jared Bush

Nuove immagini di Zootropolis 2. Il canale YouTube di Disney IT ha reso disponibile il trailer internazionale, visibile in apertura, del film d’animazione. La pellicola targata Walt Disney Animation Studios è il sequel del film campione di incassi con un botteghino mondiale di oltre un miliardo di dollari. Ricordiamo anche le statuette come Miglior film d’animazione agli Academy Awards e ai Golden Globe.

Ilaria Latini e Alessandro Quarta torneranno a prestare le loro voci ai protagonisti Judy e Nick. Confermati tra i doppiatori Leo Gullotta, Frank Matano, Paolo Ruffini e Nicola Savino. Come riportato dall’Adnkronos, nel cast anche Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio, Max Mariola, Stefania Andreoli e Michela Giraud.

Dietro la macchina da presa Byron Howard e Jared Bush, quest’ultimo autore della sceneggiatura. Produttrice Yvett Merino. Questa la sinossi ufficiale della pellicola: ”I detective Judy Hopps e Nick Wilde si ritrovano sulle tortuose tracce di un misterioso rettile il quale, giunto a Zootropolis, sta mettendo a soqquadro la metropoli dei mammiferi. Per risolvere il caso, Judy e Nick dovranno indagare sotto copertura in aree inconsuete e poco battute della città, mettendo inaspettatamente in crisi la loro altrimenti proficua collaborazione”. L’attesa pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane tra poche settimane, più precisamente il 26 novembre.

Come riportato da Deadline, Jared Bush ha raccontato: "Siamo più che entusiasti di dare nuovamente il benvenuto a tutti nella stravagante e vasta metropoli animale di Zootropolis e di portare il pubblico in un viaggio esilarante e incredibile in parti della città che non abbiamo mai visitato prima”. Bush ha aggiunto: “Che si tratti delle paludi dei mammiferi semi-acquatici, delle vaste dune del deserto o di misteri ancora più grandi, i nostri eroi, Judy e Nick, incontreranno un sacco di nuovi amici e scopriranno ancora di più sul mondo, su loro stessi e su un nuovissimo serpente in città”.