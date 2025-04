Blackout Spagna, voli cancellati e in ritardo: diritti dei passeggeri

Introduzione

A causa del blackout, il traffico aereo iberico ha subito nella giornata del 28 aprile alcuni ritardi. Sono stati inoltre cancellati 300 voli sui 6.000 previsti in tutta la Spagna. Gli aeroporti sono riusciti a rimanere operativi grazie ai sistemi elettrici di emergenza, ma si sono comunque verificati disagi soprattutto a Barajas e Madrid. I passeggeri hanno diritti specifici, ma non è prevista la compensazione pecuniaria perché si tratta di circostanze eccezionali non imputabili alle compagnie aeree. Unione nazionale consumatori, sul proprio sito, fornisce alcune informazioni su come orientarsi.