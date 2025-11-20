Bonus sociale rifiuti 2026: come riceverlo, quanto vale, quando arriva

Un altro punto fondamentale di questo nuovo sostegno è la ricezione: il bonus sociale rifiuti infatti verrà riconosciuto automaticamente a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all’INPS una DSU - cioè la dichiarazione sostitutiva unica - e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata di 9.530 euro. Questo limite è esteso a quota 20mila euro per i nuclei familiari che abbiano almeno 4 figli a carico. Dunque non è necessario che l’utente ne faccia esplicita domanda, il bonus sarà automatico.

