Rifiuti elettronici, nuove regole per la raccolta Raee: cosa sapere

Ancora più significativo è capire quale destino abbiano i Raee che sfuggono ai canali ufficiali. Un’indagine condotta nel 2023 da Erion Weee in collaborazione con Altroconsumo, tramite l’uso di dispositivi Gps applicati a 260 apparecchi dismessi, ha rivelato risultati preoccupanti: soltanto il 66% dei rifiuti elettronici è stato conferito presso impianti autorizzati, l’11% è finito in strutture non accreditate e un consistente 23% ha seguito percorsi verso destinazioni irregolari.