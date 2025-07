Bilancio dell’Ue, più accise sulle sigarette e rifiuti: le ipotesi

In particolare la revisione della direttiva sulle accise, attesa da anni, è pensata non solo per aumentare le entrate ma anche per disincentivare il consumo di tabacco e includere nuove categorie finora escluse, come sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. Le nuove aliquote previste per questi prodotti variano da 0,12 a 0,36 euro/ml per le e-cig, e 108 euro per mille unità nel caso del tabacco riscaldato, cioè circa la metà della tassazione delle sigarette tradizionali. Ogni modifica per entrare in vigore dovrà comunque ottenere l'unanimità dei 27 Stati membri.