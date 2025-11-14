Bollette gas e luce, Italia tra i Paesi più cari in Ue. La classifica

Introduzione
L'analisi di Facile.it sui dati Eurostat mostra quanto i costi di luce e gas incidano sulle tasche delle famiglie italiane. In Europa c'è chi sta peggio di noi, ma il nostro Paese rimane comunque ai primi posti per quanto riguarda la spesa media per le bollette. Vediamo tutti i dati.
Quello che devi sapere
Come si colloca l'Italia in classifica?
Nel primo semestre del 2025 le famiglie italiane hanno pagato bollette elettriche tra le più care d'Europa. Il dato emerge dall'analisi di Facile.it, che esaminando i valori rilevati da Eurostat ha scoperto come la tariffa media applicata nel nostro Paese sia stata il 15% più alta rispetto alla media europea. L'Italia si colloca dunque al quarto posto nella classifica degli Stati europei con i prezzi più elevati per l'energia elettrica. Va meglio, ma di poco, per quanto riguarda la bolletta del gas: in questo caso gli italiani hanno speso "solo" l'8% in più rispetto alla media europea. E così, lato gas, il nostro Paese risulta il settimo con le tariffe più care in Ue.
La spesa per l'energia elettrica
A parità di consumi, tra bollette luce e gas, nel primo semestre dell'anno le famiglie italiane hanno speso in media 1.372 euro, circa 130 euro in più rispetto alla media europea. Più nel dettaglio, prendendo in considerazione i consumi di una famiglia tipo (2.700 kWh) e una tariffa media pari a 0,33 euro/kWh, emerge che nei primi sei mesi dell'anno gli italiani hanno speso circa 444 euro per l'energia elettrica.
Chi paga di più la luce in Ue?
Abbiamo detto che l'Italia si colloca al quarto posto per le bollette della luce più care. Ma in quali Paesi Ue i cittadini pagano più di noi? A livello europeo, secondo l'analisi di Facile.it, va peggio in Germania - dove, a parità di consumi, le bollette sono arrivate a 518 euro (+16% rispetto all'Italia) -, in Belgio (482 euro) e in Danimarca (470 euro).
Chi paga di meno la luce in Ue?
Tutti gli altri Paesi europei fanno meglio di noi. In Austria, ad esempio, la spesa media è stata pari a 392 euro; in Francia i consumatori hanno speso il 19% in meno rispetto a quelli italiani ("appena" 360 euro); in Grecia sono stati sufficienti poco più di 300 euro. Guardando in fondo alla classifica europea, si scopre che in Norvegia le famiglie hanno speso, in sei mesi, meno di 250 euro, mentre in Ungheria il conto si è fermato ad appena 130 euro, il 71% in meno rispetto all’Italia.
Diminuisce il peso di tasse e oneri
A pesare sulla tariffa dell'energia elettrica vi sono tasse e oneri. Ma se fino a qualche anno fa l’Italia era uno dei paesi d'Europa dove queste voci pesavano di più (rappresentavano il 38% della tariffa elettrica nel 2019), la situazione è migliorata, tanto è vero che nel primo semestre del 2025 hanno inciso per circa il 25% della tariffa, valore inferiore alla media europea (28%). Guardando al resto d'Europa, dall'analisi di Facile.it si scopre che in Stati come la Polonia e la Danimarca il peso di queste voci supera addirittura il 40% del totale della bolletta. Di contro, in alcuni Paesi sono in vigore ancora oggi sussidi e indennità a sostegno delle famiglie che portano il peso di tasse e oneri in negativo (ad esempio, -14% nei Paesi Bassi e -7% in Irlanda).
La spesa per il gas
La situazione migliora leggermente se si analizzano le bollette del gas. Secondo le elaborazioni di Facile.it sui dati Eurostat, considerando i consumi annui di una famiglia tipo (1.400 smc, standard metro cubo), la spesa media in Italia nei primi sei mesi del 2025 è stata pari a 928 euro, vale a dire l'8% in più rispetto alla media europea.
Chi paga di più il gas in Ue?
Per quanto riguarda la bolletta del gas, l'Italia si posiziona al settimo posto tra gli Stati dell’Unione europea. Guardando al resto d’Europa, va decisamente peggio alle famiglie residenti in Danimarca (977 euro), nei Paesi Bassi (1.210 euro) e in Svezia dove, a parità di consumi, il conto ha sfiorato i 1.600 euro in appena sei mesi.
Chi paga di meno il gas in Ue?
Di contro, in tutti gli altri Stati Ue si spende mediamente meno rispetto a noi. Se in Germania, ad esempio, il conto è stato pari a 910 euro, in Grecia e Spagna la bolletta del gas si è fermata al di sotto dei 650 euro, vale a dire circa il 30% in meno rispetto all'Italia. Tra i Paesi europei con le tariffe del gas più competitive ci sono la Romania (418 euro) e, ancora una volta, l’Ungheria (appena 230 euro).
Il peso di tasse e oneri sul gas
Sulle tariffe del gas il peso di tasse e oneri è ancor più elevato rispetto alle bollette della luce. A livello europeo, in media, incidono per il 31%, ma in Italia la percentuale si ferma al 29%. In vetta alla classifica degli Stati Ue si trovano i Paesi Bassi, dove queste voci pesano il 54% della bolletta totale e la Danimarca (48%). Va decisamente meglio in Grecia e Croazia, che sono tra gli Stati europei dove il carico di oneri e tasse è più basso e pari, rispettivamente, all'8% e al 5% del totale.
