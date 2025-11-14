Bollette gas e luce, Italia tra i Paesi più cari in Ue. La classifica

A pesare sulla tariffa dell'energia elettrica vi sono tasse e oneri. Ma se fino a qualche anno fa l’Italia era uno dei paesi d'Europa dove queste voci pesavano di più (rappresentavano il 38% della tariffa elettrica nel 2019), la situazione è migliorata, tanto è vero che nel primo semestre del 2025 hanno inciso per circa il 25% della tariffa, valore inferiore alla media europea (28%). Guardando al resto d'Europa, dall'analisi di Facile.it si scopre che in Stati come la Polonia e la Danimarca il peso di queste voci supera addirittura il 40% del totale della bolletta. Di contro, in alcuni Paesi sono in vigore ancora oggi sussidi e indennità a sostegno delle famiglie che portano il peso di tasse e oneri in negativo (ad esempio, -14% nei Paesi Bassi e -7% in Irlanda).

Per approfondire: Luce, al via la rivoluzione del quarto d'ora: cosa cambia