Bonus elettrodomestici, ecco quanto si può risparmiare in bolletta cambiando dispositivoEconomia
Introduzione
Manca ormai pochissimo all’arrivo del bonus elettrodomestici: dal 18 novembre infatti i consumatori potranno richiedere il beneficio, ideato per sostenere l’acquisto di un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica rottamandone uno vecchio. Il bonus prevede uno sconto di 100 euro, che sale a 200 per chi presenta un Isee inferiore a 25mila euro. E oltre a queste cifre, è importante notare che un apparecchio di nuova generazione permette anche di risparmiare sulla bolletta elettrica. Ma quanto?
Quello che devi sapere
Quanto si può risparmiare in bolletta
Per calcolare quanto si può risparmiare in bolletta grazie a un nuovo dispositivo acquistato con il bonus elettrodomestici, la piattaforma Facile.it ha analizzato i consumi di una famiglia tipo: è stata presa in considerazione una soglia di 2.700 kWh l’anno, e una tariffa energetica pari a 0,31 euro al kWh. Il risparmio è stato calcolato confrontando i consumi degli elettrodomestici con l’etichetta energetica più alta e quelli con l’etichetta più bassa.
Il risparmio per frigorifero e forno
Partendo dal frigorifero con congelatore, l’analisi sottolinea come questo apparecchio sia uno dei più energivori all’interno della casa. Dunque è necessario tenere sott’occhio il suo consumo per tagliare sulla bolletta: prendendo in considerazione un frigorifero da 350 litri in classe energetica F, il risparmio conseguibile passando ad un modello più moderno in classe A è pari a 64 euro l’anno, vale a dire il 67% in meno. Guardando invece al forno elettrico, per un dispositivo da 70 litri in classe B, considerando 220 cicli di cottura l’anno, si arriva a spendere fino a 76 euro in bolletta elettrica: a parità di utilizzo, passare ad un modello in classe A+++ consente di ridurre i costi del 66%, con un risparmio intorno ai 50 euro.
Il risparmio per lavatrice e asciugatrice
Passando poi alla lavatrice, considerando un modello da 9kg in classe F per ogni ciclo di lavaggio si impiegano circa 0,97 kWh/ciclo: questi si tramutano in 55 euro l’anno con uso a giorni alterni. Se si rottama la vecchia lavatrice e la si sostituisce una nuova in classe A è possibile ridurre la spesa in bolletta di quasi il 49%. Per quanto riguarda invece l’asciugatrice, un vecchio modello da 9 KG in classe B, utilizzato per 160 lavaggi l’anno, costa in bolletta circa 191 euro. Passare ad una classe A+++ significa ridurre il costo del 68%, con un risparmio annuo che arriva a poco più di 130 euro.
Il risparmio per la lavastoviglie
Infine c’è da prendere in considerazione la sostituzione della lavastoviglie. Utilizzandola ogni due giorni, un apparecchio in Classe E da 13 coperti consuma circa 172 kWh l’anno, con una spesa in bolletta che arriva fino a quota 53 euro. Se si passa a un modello in classe A si può ridurre la spesa del 43% annuo.
L’opportunità di ridurre i consumi
Dall’analisi emerge dunque come il bonus rappresenti non solo un’opportunità per risparmiare sull’acquisto di un nuovo elettrodomestico, ma anche una possibilità di ridurre i consumi elettrici grazie alla migliore efficienza degli apparecchi di ultima generazione.
Come richiedere il bonus elettrodomestici
Per accedere al bonus elettrodomestici 2025 il richiedente dovrà, in primo luogo, presentare la richiesta sul portale online gestito da Invitalia e PagoPa. Una volta accertato il possesso dei requisiti, la piattaforma rilascerà un codice alfanumerico con allegato l’importo massimo spendibile per il nuovo elettrodomestico. Infine, dopo aver completato l’acquisto, lo sconto verrà applicato direttamente all’interno della fattura emessa dal venditore.
Quanto vale il bonus elettrodomestici
Il valore del bonus è variabile in base al reddito, e copre fino al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico. Il contributo massimo previsto è di 100 euro per ciascun prodotto acquistato. Questa cifra sale a 200 euro per le famiglie che presentano un Isee in corso di validità inferiore a 25mila euro. Il bonus, infine, è valido solo per prodotti realizzati in Europa e per poterne usufruire è necessario rottamare un elettrodomestico di classe energetica inferiore e della stessa categoria di quello nuovo acquistato.
