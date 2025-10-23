Bonus elettrodomestici, come ottenere l’incentivo per acquisti online

I rivenditori dovranno registrarsi e firmare l’accordo direttamente nell’area personale di PagoPa, accedendo con Spid o Cie. Sarà necessario segnalare almeno un punto vendita, sia fisico che digitale, che verrà poi incluso nell’elenco pubblico disponibile sul portale bonuselettrodomestici.it. Ogni esercente dovrà anche designare gli operatori autorizzati per ciascun negozio e fornire loro le credenziali per entrare nella piattaforma dedicata. Nel caso di una vetrina online, l’acquirente dovrà semplicemente seguire le istruzioni sul sito e inserire il codice del voucher prima di concludere il pagamento.