Bonus 2025, incentivi in scadenza: dagli elettrodomestici alle auto

Fino al 9 dicembre 2025 è possibile chiedere il bonus mamme, il contributo Inps da 480 euro - esentasse - destinato a lavoratrici con almeno due figli e un reddito inferiore a 40mila euro. A poter beneficiare dell’incentivo, erogato in un’unica soluzione nel mese di dicembre, sono dipendenti con contratto a tempo determinato, autonome o professioniste con tre o più figli a patto che il più piccolo non abbia compiuto i 18 anni. Per le madri con contratto a tempo indeterminato e tre o più figli, gli incentivi inseriti nella Legge di bilancio sono stati prorogati per tutto il 2026.

