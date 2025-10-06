Le domande per ricevere il bonus psicologo possono essere presentate solo per via telematica sul sito dell’Inps. Come detto, la finestra per richiedere l’agevolazione si è aperta lunedì 15 settembre e si chiuderà il 14 novembre 2025. C’è, però, l’incognita dei fondi: già poche ore dopo l’apertura della procedura per presentare la domanda, infatti, l’Inps ha fatto sapere che i fondi a disposizione per coprire le richieste erano quasi terminati e che prevedeva l’esaurimento entro pochi giorni. “Dalla mezzanotte e 1 minuto, quando si è aperta la procedura", fino "alle 18 abbiamo contato oltre 70mila domande presentate, per la precisione 70.959, di cui 60.193 direttamente da parte dei cittadini e 10.766 attraverso gli intermediari (come i Caf)”, ha spiegato l’Inps nella serata del 15 settembre. “Ci aspettiamo che in un paio di giorni la disponibilità di risorse per questo bonus si esaurisca”, aveva aggiunto l’Istituto. I fondi stanziati per il 2025 ammontano a 9,5 milioni di euro. Secondo stime Inps, le richieste che andranno a buon fine in base ai fondi a disposizione saranno circa 6.300. A parità di valore dell'Isee, per accedere al bonus conta l'ordine di presentazione delle domande: per questo il 15 settembre si è trasformato in una sorta di clic day

Per approfondire: Bonus psicologo, a chi spetta e come richiederlo