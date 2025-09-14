Bonus psicologo, domande al via da domani: come richiederlo

Lo scorso anno sono pervenute 400.505 domande e sono riusciti a ottenere il bonus poco più di 3.300 richiedenti. Resta quindi il nodo delle risorse per finanziare una misura sempre più richiesta e i cui benefici sono evidenti: il bonus, oltre a vantaggi in termini di salute psicologica, secondo uno studio del Cnop ha infatti portato a una diminuzione dei giorni di malattia e di assenza dal lavoro con un risparmio, solo per il 2022, pari a 312 milioni di euro e si stima che si potrebbero raggiungere i 21 miliardi, pari all'1% del Pil, se il dato fosse parametrato sull'intera popolazione italiana con disturbi psicologici che necessita di terapie