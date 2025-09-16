Bonus psicologo 2025, fondi quasi esauriti dopo il click day

Bonus psicologo 2025, aperta procedura per richiederlo: fondi quasi esauriti in poche oreEconomia
Introduzione
Ieri, lunedì 15 settembre, ha preso il via la procedura per richiedere il bonus psicologo, una delle misure a sostegno dei cittadini più attese. Le domande possono essere presentate fino al 14 novembre 2025, ma in poche ore i fondi a disposizione sono quasi terminati. Le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tengono infatti conto del valore Isee più basso ma, a parità di valore Isee, si guarda all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Per questo c’è stato una sorta di clic day. E non sono mancati disagi. Ecco cosa sappiamo
Il bonus psicologo
Il bonus psicologo è finalizzato a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia e a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di ansia, stress, depressione, fragilità psicologica. Introdotto dopo l’emergenza Covid, è diventato una delle misure a sostegno dei cittadini più richieste e attese. Si hanno due mesi di tempo per richiederlo e l'importo massimo previsto per i redditi più bassi è pari a 1.500 euro
Le domande
La domanda per ricevere il bonus psicologo può essere presentata solo per via telematica sul sito dell’Inps. La finestra per richiedere l’agevolazione si è aperta ieri, lunedì 15 settembre, e si chiuderà inderogabilmente il 14 novembre 2025. Con tutta probabilità, però, i fondi a disposizione termineranno molto prima
I fondi quasi esauriti
I fondi stanziati per il 2025 ammontano a 9,5 milioni di euro. A poche ore dall’avvio della procedura per presentare le domande, tuttavia, i fondi risultavano già quasi esauriti. “Dalla mezzanotte e 1 minuto, quando si è aperta la procedura", fino "alle 18 abbiamo contato oltre 70mila domande presentate, per la precisione 70.959, di cui 60.193 direttamente da parte dei cittadini e 10.766 attraverso gli intermediari (come i Caf)”, ha fatto sapere l’Inps nella serata del 15 settembre. “Ci aspettiamo che in un paio di giorni la disponibilità di risorse per questo bonus si esaurisca”, ha aggiunto l’Istituto
Le richieste
Anche quest'anno, come accaduto nel 2024, si quindi è verificato il previsto boom di richieste e si ripropone anche il nodo di quanti, pur avendone necessità, riusciranno realmente alla fine a ottenere il bonus: secondo stime Inps, le richieste che andranno a buon fine in base ai fondi a disposizione saranno circa 6.300. Secondo alcuni dati, che il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop) ha definito allarmanti, in Italia si stima che siano 5 milioni le persone che hanno bisogno di un aiuto psicologico ma che non possono ottenerlo per motivazioni economiche
I disagi
Nelle ore in cui diversi cittadini stavano provando a richiedere il bonus, sono state segnalate anche diverse criticità nella procedura per inviare la domanda. Alcuni utenti hanno riportato sui social disagi, rallentamenti e messaggi di errori. L’Inps ha respinto ogni accusa di malfunzionamento del portale. “Può accadere che una persona non sia in grado di fare o di caricare correttamente la domanda. Dal lato nostro non registriamo disservizi anche perché il sistema è perfettamente in grado di reggere flussi nettamente superiori, come è avvenuto per altre prestazioni”, ha fatto sapere l’Istituto
Chi ha diritto al bonus
Il bonus è riservato alle persone residenti in Italia e con Isee fino a 50mila euro: sono previsti rimborsi fino a 50 euro per seduta presso uno degli specialisti che hanno aderito all'iniziativa, per un importo massimo di 1.500 euro e con contributi a scalare all'aumentare del reddito certificato
Gli importi
Gli importi del bonus variano in base alla fascia reddituale: fino a 1.500 euro per chi ha Isee inferiore a 15mila euro; 1.000 euro per chi è nella fascia tra 15 e 30mila euro; 500 euro per chi ha Isee tra 30 e 50mila euro. Il contributo massimo copre sedute da 50 euro l’una, con erogazione diretta al professionista. Nessun accredito di somme, quindi, sarà effettuato ai beneficiari della prestazione
Le graduatorie
A parità di valore dell'Isee, per accedere al bonus conta l'ordine di presentazione delle domande: per questo il 15 settembre si è trasformato in una sorta di clic day. Al termine del periodo-finestra per l'invio delle richieste, quindi dopo il 14 novembre 2025, saranno stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio. Le graduatorie saranno distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza. L'Inps ha fatto sapere che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato la volontà di non finanziare la prestazione. Il completamento della definizione delle graduatorie sarà comunicato con un messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell'Inps. L'elaborazione delle graduatorie verrà comunicata tramite sms o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella domanda. L'esito della domanda risulterà consultabile nella sezione “Ricevute e provvedimenti'”, nella stessa procedura utilizzata per la presentazione della domanda
Le sedute
Dopo l’accoglimento della domanda, si potrà usufruire delle sedute entro 9 mesi. E da quest'anno c'è una novità in più: decadrà dal beneficio chi non avrà effettuato almeno un incontro con lo specialista entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda
Il 2024
Il bonus psicologo è stato introdotto nel 2021 con il Decreto-legge 228/2021, ma è diventato operativo a luglio 2022 ed è stato poi reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2023, diventando una misura permanente. Lo scorso anno, sono pervenute 400.505 domande e sono riusciti ad ottenere il bonus poco più di 3.300 richiedenti
