Bonus elettrodomestici 2025, da metà novembre si può fare domanda

Introduzione

Manca pochissimo alla presentazione delle domande per il bonus elettrodomestici 2025 per i consumatori: il via libera arriverà infatti dalla metà di novembre. Si tratta di un passo avanti importante, dopo che dallo scorso 23 ottobre i produttori avevano potuto iscriversi sulla piattaforma lanciata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal 27 dello stesso mese negozi e venditori avevano potuto registrarsi sul sito.

Il Contributo Elettrodomestici, sottolinea il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è un bonus per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, destinato agli utenti finali che sostituiscono elettrodomestici obsoleti, con l’obiettivo di promuovere il risparmio energetico e il corretto smaltimento. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.