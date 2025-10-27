Bonus elettrodomestici, oggi tocca a negozi e venditori: come funziona

Facendo un passo avanti, cosa dovrà fare il venditore quando un utente finale acquisterà un elettrodomestico usufruendo del bonus? L’operatore del punto vendita fisico, spiega il ministero, deve prima di tutto accedere al portale dedicato con le credenziali ricevute. Poi deve seleziona il prodotto dall’elenco informatico degli elettrodomestici, inserire il prezzo di vendita e il codice del voucher presentato dall’utente finale (verificando la corrispondenza del codice fiscale). A quel punto la piattaforma informatica calcola l’importo dello sconto in fattura e genera una transazione in stato di “pre-autorizzazione”. La transazione dovrà essere confermata dal venditore entro la 23.59 del giorno stesso.





Il venditore di un punto vendita online, invece, deve creare sulla propria vetrina di e-commerce una sezione dedicata agli elettrodomestici acquistabili attraverso l’utilizzo del voucher. L’utente finale seleziona l’elettrodomestico che vuole comprare e, prima di effettuare il pagamento, inserisce il proprio codice fiscale e il codice associato al voucher. La piattaforma informatica riceve una chiamata dalla piattaforma di e-commerce e, in risposta, quantifica l’importo effettivo del voucher in correlazione al prezzo di acquisto dell'elettrodomestico. Una volta determinato il prezzo da pagare, al netto dello sconto per il bonus, l’utente finale effettua il pagamento e viene emessa dal venditore la fattura correlata.