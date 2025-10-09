Bonus elettrodomestici ancora in ritardo, manca data del click day

Introduzione

Il decreto che disciplina il bonus elettrodomestici è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ormai 12 giorni fa, ma la strada verso il click day atteso dai cittadini è ancora lunga: mancano tutti i provvedimenti tecnici di dettaglio, cioè i “decreti direttoriali” della Direzione generale competente del ministero delle Imprese e del Made in Italy che indichino elementi fondamentali come "le tempistiche di attivazione dell'iniziativa, la durata, il funzionamento della piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori".

Per ora, quindi, ci sono le linee guida generali. Il bonus sarebbe dovuto entrare in vigore all’inizio dell’anno, come prevedeva la Manovra per il 2025: il decreto è arrivato a settembre, con un ritardo di nove mesi.