Fisco, le scadenze di novembre 2025. Il calendario completo

Introduzione

Anche nel corso di questo mese sono diversi gli appuntamenti fiscali in agenda, in particolare nella seconda metà: il 17 novembre sono previste una serie di scadenze, dall’invio del prospetto e versamento ritenute del modello 770/2025 alla Tobin Tax e alla richiesta di addebito del Canone Rai sulla pensione per gli aventi diritto. Da segnalare, inoltre, la rata da pagare per la Rottamazione Quater e la dichiarazione mensile Iva Ioss, con relativa liquidazione, previste entrambe per il 30 novembre