Fisco, le scadenze di novembre 2025. Il calendario completo

Introduzione
Anche nel corso di questo mese sono diversi gli appuntamenti fiscali in agenda, in particolare nella seconda metà: il 17 novembre sono previste una serie di scadenze, dall’invio del prospetto e versamento ritenute del modello 770/2025 alla Tobin Tax e alla richiesta di addebito del Canone Rai sulla pensione per gli aventi diritto. Da segnalare, inoltre, la rata da pagare per la Rottamazione Quater e la dichiarazione mensile Iva Ioss, con relativa liquidazione, previste entrambe per il 30 novembre
Quello che devi sapere
Invio prospetto e versamento ritenute modello 770/2025
Entro il 17 novembre 2025 i sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770/2025 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Modello F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute o delle trattenute operate nel mese precedente.
Versamento ritenute condomini
I condomìni, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate, devono versarle con modello F24 telematico, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici tributo 1019, 1020 e 1040 entro il 17 novembre 2025.
Richiesta addebito su pensione canone RAI
Il 17 novembre 2025 è anche l'ultimo giorno utile per i soggetti titolari di redditi di pensione, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a 18 mila euro annui, titolari di abbonamento alla televisione per richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dal 2026, tramite ritenuta sulle rate di pensione
Tobin Tax
Sempre il 17 novembre 2025 scade anche la Tobin Tax. Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e i soggetti che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie (inclusi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato e i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni) devono versare l'imposta relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi effettuati nel mese precedente. Si paga tramite modello F24 utilizzando i codici tributo 4058, 4059 e 4060.
Versamento contributi minimi Inps artigiani e commercianti
I versamenti dei contributi previdenziali relativi alla Gestione Artigiani e Commercianti per i redditi 2024 devono essere effettuati tramite modello F24. Per quanto riguarda gli importi calcolati sul reddito minimale, le scadenze previste, dopo quelle dello scorso 16 maggio e 20 agosto, sono le seguenti:
- 17 novembre 2025;
- 16 febbraio 2026.
Invece, i contributi sulla parte di reddito che supera il minimale devono essere corrisposti entro le stesse scadenze previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche, comprendendo:
- il saldo 2024;
- il primo acconto 2025;
- il secondo acconto 2025.
Comunicazione dati canone imprese elettriche
Entro il 20 novembre 2025 le imprese elettriche devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. Tale comunicazione va effettuata esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline
Versamenti Inpgi
I contributi minimi dei giornalisti professionisti o pubblicisti attivi in forma autonoma, relativi al 2024, dovevano essere versati all’INPGI entro il 31 luglio 2025. I contributi per il reddito eccedente il minimale dovevano essere versati entro il 31 ottobre 2025, come ogni anno, con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle seguenti date:
- 31 ottobre;
- 30 novembre;
- 31 dicembre.
La dichiarazione reddituale doveva invece essere inviata entro il 30 settembre.
Rottamazione quater
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della decima rata entro il 30 novembre 2025. I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, pertanto, devono provvedere al versamento della 10° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Vengono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i 5 giorni dalla scadenza (5 giorni di tolleranza concessi dalla legge) più eventuali differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.
Dichiarazione mensile Iva Ioss e liquidazione
Il 30 novembre scade anche la trasmissione telematica della dichiarazione Iva Ioss relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
