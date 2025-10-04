Agenzia Entrate, influencer nel mirino: il questionario del Fisco

Lo strumento, in questa fase iniziale, ha ancora un carattere prevalentemente collaborativo ed è quindi privo di finalità di accertamento. I soggetti coinvolti dispongono di 15 giorni per trasmettere la documentazione richiesta relativa alle attività del 2020, e in alcuni casi anche agli anni successivi, 2021 e 2022. È fondamentale evidenziare che, pur trattandosi di un questionario conoscitivo, la mancata compilazione non è priva di effetti

Per approfondire: Influencer, in Italia il 13% guadagna più di 5mila euro al mese: i dati