Agenzia Entrate, influencer nel mirino: il questionario del Fisco

Agenzia delle Entrate, influencer nel mirino: come funziona il questionario del Fisco
Nelle ultime settimane il Fisco ha inviato dei questionari a diversi operatori del settore, dalle figure di spicco dei social ad agenzie di comunicazione, per conoscere la dimensione economica delle loro attività.
I soggetti coinvolti dispongono di 15 giorni per trasmettere la documentazione richiesta relativa alle attività del 2020, e in alcuni casi anche agli anni successivi, 2021 e 2022. Pur trattandosi di un questionario conoscitivo, la mancata compilazione ha delle conseguenze
Le annualità chieste nel questionario
I soggetti coinvolti dispongono di 15 giorni per trasmettere la documentazione richiesta relativa alle attività del 2020, e in alcuni casi anche agli anni successivi, 2021 e 2022. È fondamentale evidenziare che, pur trattandosi di un questionario conoscitivo, la mancata compilazione non è priva di effetti
I dati da inserire
I questionari presentano un contenuto piuttosto articolato, che investe molteplici aspetti delle attività online. Tra le informazioni richieste figurano l’elenco delle piattaforme social utilizzate, i nomi utente associati, gli indirizzi di posta elettronica, i link ai profili o ai canali, la natura dei contenuti diffusi e i compensi incassati. Oltre a questi dati, l’amministrazione sollecita anche la produzione di copie dei contratti stipulati con marchi o agenzie, delle fatture emesse – incluse quelle rivolte a soggetti esteri – e degli estratti conto bancari utili a comprovare i movimenti economici collegati
Le sanzioni
E se non si risponde all'Agenzia delle Entrate? In questo caso bisogna fare attenzione, perché c'è il rischio di ricevere sanzioni pecuniarie comprese tra 250 e 2 mila euro, insieme alla ricostruzione induttiva del reddito (cioè lo strumento che il Fisco utilizza quando ritiene inattendibili, incompleti o mancanti i dati dichiarati dal contribuente). Nelle ipotesi più gravi, invece, qualora vengano trasmessi dati non veritieri o fuorvianti, non si escludono conseguenze di tipo penale
I rischi in caso di evasione
Nel mirino del Fisco sembrerebbe esserci anche un approfondimento sui pagamenti ricevuti sotto forma di beni o servizi, una prassi molto diffusa nel settore. Per il Fisco non si tratterebbe di “regali”, perché quando un bene viene offerto in cambio di un’attività, si tratta a tutti gli effetti di un compenso, che va quindi tassato. Ad oggi, comunque, all'interno del settore c'è più trasparenza, visto che da aprile scorso è in vigore il codice ATECO degli influencer (73.11.03)
Dal punto di vista previdenziale
Da non tralasciare anche le modifiche dal punto di vista previdenziale: con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’Inps ha precisato che, in particolari situazioni, gli influencer non sono più soggetti esclusivamente alla contribuzione previdenziale presso la Gestione separata o presso la gestione dei commercianti e artigiani, ma rientrano anche nell’ambito dei lavoratori dello spettacolo. L’obbligo di versamento al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS, già Enpals) scatta infatti quando l’attività del creator assume tratti artistici o interpretativi: ad esempio, nel caso di riprese promozionali dove egli recita, posa come modello o interpreta un ruolo paragonabile a quello di un attore. Questa modifica comporta conseguenze rilevanti per il profilo contributivo, in quanto istituisce un doppio percorso: da una parte la promozione commerciale pura, dall’altra le prestazioni che si collocano nell’ambito dello spettacolo
Ma quanto guadagnano i content creator?
Secondo lo studio Creator Economy 2025, realizzato da Kolsquare, azienda francese specializzata in Influencer marketing, nel nostro Paese il 74% dei content creator dichiara di guadagnare meno di 5 mila euro al mese, mentre il 9% incassa tra 5 e 10 mila euro, soglia superata dal 4% degli influencer. Il 35% guadagna meno di mille euro mensili. Anche questo settore è colpito dal gender pay gap. Lo studio mostra infatti un divario molto ampio tra i guadagni dichiarati: tra gli uomini, solo il 24% si assicura guadagni mensili inferiori a mille euro, contro il 43% delle donne
Le piattaforme social
Secondo i dati dell’indagine, il 53% dei creator guadagna soprattutto grazie a Instagram. Seguono TikTok (14%) e YouTube (13%). Al quarto posto Linkedin, indicato come principale fonte di reddito dal 9% degli intervistati. Il 67% incassa attraverso collaborazioni a pagamento e contenuti sponsorizzati, soprattutto in Italia, che invece è fanalino di coda quanto a vendita diretta dei prodotti. Più della metà dei creator lavora come affiliato o su commissione e circa un terzo guadagna dai programmi di monetizzazione delle stesse piattaforme, specialmente in Germania. In Francia invece il 69% degli intervistati dichiara di aver accettato regali a fronte di collaborazioni non retribuite
I guadagni a seconda del social e dei follower
Cifre per dare un’idea dei guadagni degli influencer erano state pubblicate nei mesi scorsi anche dall’azienda DeRev. I dati, in questo caso, si basano sulla piattaforma social usata e sul numero di follower. Ecco i dettagli:
- Nano influencer (5-10k follower): 100-300 euro a post
- Micro (10-50k): fino a 1.500 euro a post
- Mid-tier (50-300k): fino a 5.000 euro a post
- Celebrity (3M+): fino a 40.000 euro a post
TikTok
- Micro (10-50k follower): 20-750 euro a video
- Mid-tier (50-300k): 750-3.500 euro a video (in forte crescita rispetto al 2024)
- Macro (300k-1M): 3.500-5.000 euro
- Top creator (3M+): fino a 20.000 euro a video
YouTube
- Macro (100k-500k iscritti): 7.500-13.500 euro a video
- Mega (500k-1M): 13.500-25.000 euro
- Top creator (1M+): fino a 60.000 euro per un video dedicato
