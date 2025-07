Influencer, in Italia il 13% guadagna più di 5mila euro al mese

Introduzione

Quanto si guadagna davvero a fare il creator in Italia nel 2025? Dipende molto dalla piattaforma su cui si condividono i contenuti, così come da quanti follower si hanno. Ma, in linea generale, secondo lo studio Creator Economy 2025, realizzato da Kolsquare, azienda francese specializzata in Influencer Marketing, nel nostro Paese il 74% dei creator dichiara di guadagnare meno di 5mila euro al mese e il 35% resta sotto i 1.000 euro, mentre solo il 13% si assicura oltre 5mila euro al mese. Ecco tutti i dettagli